Prefeitura e Caixa Econômica fazem avaliação da reforma e ampliação do Mercado Municipal

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a previsão e que a obra esteja concluída antes do Festival Folclórico deste ano (Foto: Carlos Frazão/JI)

Nesta quinta-feira, 05 de abril, o prefeito Bi Garcia esteve reunido, em seu gabinete, com o gerente regional da Caixa Econômica Federal no Amazonas, Hamilton Bandeira, para discutir o andamento do projeto de reforma e ampnovoliação do Mercado Municipal de Parintins. O encontro também teve a participação do secretário de Obras, Mateus Assayag, e equipe técnica do banco.

(Foto: Pitter Freitas)

No encontro, tanto o prefeito quanto o gerente regional da Caixa fizeram uma avaliação sobre o prosseguimento dos trabalhos no mercado e apontaram possíveis modificações no cronograma do projeto.

Para o prefeito Bi Garcia, a vinda do gerente regional da Caixa a Parintins é positiva. “O objetivo da vinda do Dr. Hamilton é fiscalizar a obra e autorizar o pagamento da primeira medição. Isso é importante para que a gente acelere cada vez mais a execução dos trabalhos no novo Mercado Municipal de Parintins”, completa.

Quanto à execução da reforma e ampliação, Bi Garcia salienta que a mesma está de acordo com o cronograma preestabelecido. “A parte mais difícil foi fazer a base. Agora vamos para o primeiro pavimento. Com isso, vamos acelerar para que possamos concluir essa obra antes do Festival Folclórico deste ano”, informa Bi Garcia.

SECOM