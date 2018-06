Prefeitura divulga nome de jurados do 53º Festival Folclórico de Parintins

O palco da grande festa, o Bumbódromo (foto:Yuri Pinheiro)

Organizadora do 53º Festival Folclórico de Parintins, a Prefeitura Municipal, através da Comissão Organizadora, torna público a lista das dez pessoas escolhidas para fazer o julgamento do evento folclórico.

O processo de seleção foi feito por meio da Escola de Jurados, implantada pelo Município no ano de 2017 para dar mais transparência e credibilidade à festa que é considerada o maior evento folclórico do Norte do Brasil. Os jurados foram escolhidos de acordo com a escolaridade e o perfil indicado para os blocos de julgamento A (Comum/Musical), B (Cênico/Coreográfico) e C (Artístico).

Confira os nomes e os Estados de origens dos dez jurados do Festival de Parintins 2018:

Nome: Rodrigo Eisinger

Bloco julgado: A

Estado: São Paulo

Nome: Teresa Cristina de Oliveira Criscuolo

Bloco julgado: A

Estado: Sergipe

Nome: Wellington Bartholomeu Sampaio Mendes Junior

Bloco julgado: A

Estado: PE

Nome: Alexandre Nepomuceno Targino

Bloco julgado: B

Estado: Paraíba

Nome: Heron do Espírito Santo Sena Santana

Bloco julgado: B

Estado: São Paulo

Nome: Mirna Maria Félix de Lima Lessa

Bloco julgado: B

Estado: Ceará

Nome: Maria do Rosário da Silva

Bloco julgado: C

Estado: Pernambuco

Nome: Marta Silveira Nogueira

Bloco julgado: C

Estado: Minas Gerais

Nome: Nathalie Barros da Mota Silveira

Bloco julgado: C

Estado: Paraíba

Nome: Nívea Alves dos Santos

Bloco julgado: C

Estado: Bahia

SECOM