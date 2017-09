Prefeitura define apoio ao Campeonato Parintinense de Futebol 2017

Em reunião realizada na noite desta terça-feira, 12 de setembro, nas dependências do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), o prefeito Bi Garcia definiu com representantes de clubes da primeira divisão local que a Prefeitura dará todo o apoio para a realização do Campeonato Parintinense de Futebol 2017.

A competição, que inicia no dia 23 de setembro no estádio Tupy Cantanhede, será realizada pela Liga Desportiva de Parintins em parceria com a Prefeitura, por meio da Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. O campeonato reunirá 14 times e terá partidas nas terças, quintas e sábados, durante a noite.

No encontro com os desportistas, o prefeito Bi Garcia garantiu que o Município irá preparar o Tupy Cantanhede para receber a competição com sistema de iluminação moderno e adequações na estrutura física do estádio. A Prefeitura também fará a doação de uniformes, meiões e chuteiras para todos os atletas dos times que competirão.

“Temos o interesse de revitalizar o futebol parintinense e estamos dando todo o apoio para isso. Não queremos centralizar nada do ponto de vista de gerenciar o esporte. Apenas vamos apoiar e incentivar, que é o papel do município”, garante Bi Garcia.

Segundo o presidente da Liga Desportiva de Parintins, Ocivaldo Santos, popularmente conhecido como Codó, o resgate do Campeonato Parintinense de Futebol demonstra o compromisso do prefeito Bi Garcia em revitalizar o desporto local.

“O prefeito Bi Garcia é desportista, gosta do futebol e está retomando nosso campeonato. Além de todo o apoio na logística, vai auxiliar na mídia, divulgando fortemente a competição que só deve crescer”, comenta Codó.

A previsão é que o Campeonato Parintinense de Futebol 2017 seja finalizado em dezembro, na semana que antecede o Natal.

