Prefeitura de Parintins recebe menção honrosa por ser boa pagadora

Na última quarta-feira (15), em solenidade realizada na Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAN), em Manaus, a Prefeitura de Parintins, por meio do prefeito em exercício Tony Medeiros, recebeu do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) o Certificado de Menção Honrosa pela Regularidade com o Pagamento de Precatórios (CMHRP).

A condecoração emitida pelo Tribunal de Justiça é destinada a gestores e instituições de todo o Estado pelo cumprimento das leis e pagamento de forma regular de títulos judiciais por meio de requisições de pequeno valor (RPV) e precatórios. Além de Parintins, outros oito municípios do Amazonas também receberam a comenda.

Na solenidade de entrega da menção honrosa, o prefeito Bi Garcia foi representado por Tony Medeiros. De acordo com Medeiros, o certificado é um reconhecimento a todo o empenho da administração municipal em trabalhar de acordo com o que regem as leis.

“Eu e o prefeito Bi Garcia ficamos muito contentes em ter o nosso trabalho reconhecido por um ente tão importante como o Tribunal de Justiça do Amazonas. Essa menção é uma prova de que estamos trabalhando com seriedade nesse processo de reconstrução de Parintins”, destaca o prefeito em exercício Tony Medeiros.

SECOM