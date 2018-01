Prefeitura de Parintins promove manutenção de praças públicas

Tweet no Twitter

A prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início na sexta-feira (26) a pintura das praças públicas do município. A primeira a receber os serviços foi a praça Tsukaza Yetsuk, ou praça do japonês, localizada no Centro da cidade.

Os trabalhos fazem parte da ação de manutenção de espaços públicos e contemplam a pintura das estruturas, bancos, podagem e reparos na parte elétrica.

O secretário de Obras, Mateus Assayag, lembra que o serviço é essencial, visto que o último trabalho aconteceu no ano passado, durante o Festival Folclórico, onde todas as praças foram recuperadas.

Ele reforçou que o trabalho de melhorias em espaços públicos seguem uma determinação do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros e seguirão ao longo das próximas semanas.

Foto: Junior Cabral