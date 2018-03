Prefeitura de Parintins promove Festival de Atletismo na zona rural visando JEP’s e Pólo III

Visando a descoberta de novos talentos e oportunizando a participação de atletas da zona rural do município nos Jogos Escolares de Parintins (JEP’s) e consequentemente para a formação da delegação parintinense para a disputa do Pólo III, a Prefeitura local através da Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Comjel) promove nos dias 23 e 24 de março nos Distritos do Mocambo e Caburi, além de Vila Amazônia um Festival de Atletismo.

A coordenadora da Comjel, Valdete Prestes, explica que as provas serão realizadas nos naipes masculino e feminino, nas categorias: infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos) sendo as mesmas disputadas nos JEP’s, citando na categoria infantil as provas de velocidade: 75m, 250m, 1.000m, revezamento 4x75m e o medley, além do arremesso de peso, salto em distância, lançamento do disco e dardo. Na categoria Juvenil: 100m, 200m, 400m, 800m, 3.000m, revezamento 4x100m, assim como o revezamento medley, lançamento do dardo, do peso, do disco e salto em distância.

De acordo com a professora Valdete Prestes, a equipe de coordenadores da Comjel, se reunirá com o prefeito na busca de apoio e “tenho certeza que encontraremos muitos bons atletas na zona rural e não podemos perder essa oportunidade de fortalecer cada vez mais a nossa delegação, principalmente para a disupta do Pólo III”, destacou.

Ela comunica ainda que as demais comunidades também estão convidadas a participar com os atletas de suas referidas escolas em um dos três polos: Caburi, Mocambo e Vila Amazônia. “Temos que dar apoio e oportunidade a essa juventude, buscando descobrir novos talentos. Informo aos professores das escolas próximas a esses Pólos para se organizarem com documentação dos aluno/atletas e a provas em que eles (alunos) irão participar no Festival de Atletismo. A data está confirmada, mas o local e a hora será definido e divulgado pelos veículos de comunicação da cidade”, finalizou Valdete.

Parintins será Pólo do projeto “Brincando com o Esporte”

A Prefeitura Municipal de Parintins através da Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Comjel) anuncia que Parintins será Pólo do projeto “Brincando com o Esporte”. A conquista para o esporte local foi da coordenadora de Incentivo ao Esporte e Promoção Social da Comjel, professora Valdete Prestes durante vários encontros com representantes do esporte regional na Capital na semana passada. “Foi uma semana importante de encontros intensos. Graças a Deus trouxemos resultados positivos para o município, como a conquista da atuação do projeto ‘Brincando com o Esporte’ que atenderá 300 pessoas de 06 a 17 anos na cidade, além de apoio para a reativação de projetos já existentes e para a realização dos Jogos Escolares JEP’s e Pólo III”, destacou.

Segundo Valdete Prestes, o projeto social será implantado em sete municípios do Estado do Amazonas e Parintins será um dos Pólos. “O projeto Brincando com o esporte busca despertar o interesse pelas práticas corporais que estimulem o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, com atividades lúcidas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas, durante o período de férias escolares”, objetivou.

Outro resultado positivo na Capital, será a reativação do programa social ‘Vida Ativa’. “ O programa Vida Ativa foi um dos muitos imterrompidos na gestão passada, em 2016, e estamos através de parcerias buscando reativa-lo novamente no município para benefício da população”, ressaltou.

Para os Jogos Escolares de Parintins, JEP’s, que acontece de 04 a 14 de abril, “conseguimos a vinda de árbitros para o JEP’s da Secretaria de Esportes, assim como, materiais esportivos junto ao professor de educação física da Seduc em Manaus, professor Joel, que se propos a nos ajudar”, acrescentou.

“Então teremos atividades muito intensas no decorrer do ano em beneficio social voltado as crianças e jovens de nossa cidade através do esporte. Estamos buscando parceiras fora do município fortalecendo junto com o prefeito Bi Garcia o desenvolvimento do esporte local, semos mais criativos e audaciosos, buscarmos sempre o melhor para nossa cidade”, finalizou Valdete.

Kedson Silva/Secom