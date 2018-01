Prefeitura de Parintins promove 300 consultas oftalmológicas

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza até a próxima sexta-feira, 26 de janeiro, 300 consultas oftalmológicas na Clínica de Olhos, na Avenida Amazonas. Os atendimentos foram agendados nas unidades básicas de saúde na parceria estabelecida entre a Prefeitura de Parintins e a Fundação Piedade Cohen.

Dona Luciana Aguiar, mãe do Neilson de Souza sabe o quanto é importante ter atendimentos da especialidade na cidade de Parintins. Ela conta que seu filho hoje com sete anos teve uma lesão grave no olho esquerdo causada por uma tala de papagaio de papel, necessitando de acompanhamento mensal de um oftalmologista. Ela disse estar feliz pelo fato de não ter que se deslocar a Manaus todos os meses.

“Há mais de um ano vou todos os meses atrás da saúde dele e ficava muito difícil pra mim. Com ele aqui fica mais fácil. Gastava passagem de ida e volta, transporte, comida e outras coisas como o anestesista que era R$ 800”, contou.

O secretário Clerton Rodrigues afirma que todos os meses acontecerão os atendimentos a população do município. Ele informa que a população pode solicitar informações nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira de 08 as 18h, que estão orientadas a agendar o procedimento para os próximos meses, diminuindo assim a espera pelas consultas.

“Por vários anos ficamos sem o serviço desses profissionais em Parintins, e o prefeito Bi Garcia teve essa preocupação e sensibilidade em retomar esse trabalho. Nossa meta é retomar também as jornadas de cirurgias oftalmológicas”, destaca.

SEMSA