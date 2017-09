Prefeitura de Parintins mobiliza estrutura para o Festival de Verão do Caburi

Órgãos como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Marinha do Brasil, e demais secretarias do município irão se empenhar para atuar durante os três dias.

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semctur) trabalha para levar uma grande estrutura para o Festival de Verão do Caburi. O evento acontece nos dias 08, 09 e 10 de setembro, na praia Brilho do Banzeiro.

Os órgãos como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Marinha do Brasil, e demais secretarias do município irão se empenhar para atuar durante os três dias.

O cantor Jardel Santos – Na Pegada irá comandar a festa juntamente com Rogerinho da Bahia, além de outras atrações como Grupo Só Pagode, Joilson Batalha e banda, Eliana Rocha, Ney Cardoso, Patrick Show e D´js.

A Semctur e a Associação de Moradores e Agricultores do Caburi (AMAFC) preparam uma vasta programação esportiva com atividades de canoagem de dupla, vôlei de praia masculino, vôlei de praia feminino, futevôlei, torneio de pênalti masculino – dupla, regata de rabetas – modalidade 5.5 HP, Zumba, além da escolha da garota verão e garota visitante 2017. Classificação para 1º, 2º e 3º lugar.

De acordo com a subsecretária de Turismo, Karla Viana, o prefeito Bi Garcia deu orientações para que sejam tomadas todas as providências para realização de mais um festival. “Como a festa atrai a cada ano mais visitantes, a Prefeitura atuará com a organização, limpeza e segurança. Estamos mobilizando também as secretarias juntamente com os demais órgãos para atuação e assim realizarmos um belíssimo festival de verão”, disse.

