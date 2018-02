Prefeitura de Parintins irá retomar obras de 11 escolas na zona rural

A construção de mais 11 escolas na zona rural, abandonadas na gestão passada, será retomada pela Prefeitura de Parintins no prazo máximo de 30 dias. O trabalho de levantamento de informações das obras inacabadas é realizado pela Secretaria de Obras. Ontem, 23 de fevereiro, mais uma vistoria técnica foi feita nas comunidades Santo Expedito do Tacajá e Nova Esperança do Badajós.

“O levantamento serve para que se possa retirar as pendências dessas obras e assim liberar o sistema para que a Prefeitura retome as obras das onze escolas de uma sala de aula. Nós ja estamos há algum tempo tentando tirar essas pendências deixadas pela empresa que fez as obras e pela administração passada, e assim dar prosseguimento nas 17 escolas que faltam ser concluídas, cumprindo a vontade do prefeito Bi Garcia”, afirmou o secretário de Obras, Mateus Assayag, que acompanha a equipe de engenharia durante as viagens.

No cronograma de execução das obras estão as escolas das comunidades de Monte Orebe, Samaria, Nova Galileia, Nossa Senhora de Fátima do Igarapeaçu, entre outras. As obras são realizadas em parceria com o Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Atualmente o município mantém em andamento as obras de cinco educandários na zona rural, que estão previstas para ser entregues ainda no primeiro semestre.

SECOM