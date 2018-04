Prefeitura de Parintins encerra Semana de Conscientização do Autismo inaugurando programa de hidroterapia

A prefeitura de Parintins inaugurou nesta sexta-feira, 6 de abril, o programa de hidroterapia que irá funcionar no Centro do Idoso, bairro Itaúna II. A cerimônia reuniu secretários municipais, vereadores, membros do grupo da Família TEA (Transtorno do Espectro Autista) e demais convidados.

Essa é uma conquista que o prefeito Bi Garcia, com apoio de vários parceiros, legitima para inserir crianças autistas e com outras deficiência, de origem humilde, façam essa importante terapia de forma gratuita.

A prefeitura entrega um espaço adequado para o tratamento que envolve fisioterapeutas da secretaria municipal de saúde e orientadores físicos das secretarias de Assistência Social e Educação. Para a secretária da Semasth, Zeila Cardoso, isso mostra a sensibilidade do prefeito Bi Garcia em desenvolver de fato a política para pessoa com deficiência.

O secretário de saúde de Parintins, Clerton Rodrigues, compartilha com o discurso da secretária da Semasth reafirmando que a prefeitura vinha há mais de um ano tentando efetivar o programa que hoje se tornou realidade.

Foram muitos discursos de apoio incondicional ao projeto de hidroterapia. Márcia Daniele do grupo da Família TEA, disse que essa é um conquista que vale o esforço de todos e é a sensibilidade do prefeito Bi Garcia.

João Vinícius, diretor da 3° Vara da Comarca de Parintins, afirmou que esse projeto de terapia alternativas oportuniza as famílias humildes que não tinham alternativas porque só havia dentro da rede privada. João Vinícius completou ainda que além das crianças autistas, portadores da síndrome de down e outras deficiências terão acesso.

SECOM