Prefeitura de Parintins e Associação dos Skatistas firmam parceria

Depois de quatro anos de perseguição por parte da antiga administração municipal, os skatistas de parintins voltarão a praticar a atividade esportiva na cidade. Um encontro na sexta-feira (04/05) entre a coordenadora de Incentivo ao Esporte e Promoção Social da COMJEL, Valdete Prestes e o presidente da Associação dos Skatistas de Parintins, Marx Lacerda firmou a parceria em favor do esporte radical na Ilha. “Hoje é um dia de liberdade para mais de 300 skatistas que praticam o esporte na cidade”, exaltou Marx Lacerda.

Segundo ele, “Recebemos formalmente da professora Valdete Prestes uma autorização para utilização do espaço na Praça dos Bois para a prática do nosso esporte, que é um meio de lazer e recreação. Estou muito feliz, pois hoje é um dia especial de liberdade para todos nós skatistas de Parintins”.

Marx destaca que além da nossa geração de skatistas, a Associação conseguiu resgatar a ‘Velha Escola’, que são atletas da década de 90. “Primeiramente vamos construir novamente novos obstáculos e posteriormente faremos uma competição unindo as gerações”, acrescentou.

Perseguição

Lacerda relata que nos anos anteriores, “não tinhamos lugar próprio, então praticavamos o esporte em muitos lugares e onde íamos eram proibidos por funcionários da antiga administração que chegavam a destruir nossos obstáculos ou levavam para jogar no lixão”.

O presidente confia que com a parceria da nova administração municipal através da Comjel, o esporte radical possa novamente crescer na cidade. Amante do esporte local, Valdete Prestes diz que “a prática desse esporte no espaço da Praça dos Bois é temporário e promete lutar junto ao prefeito Bi Garcia para que a pista de skate que está sendo construída no bairro União seja concluída, para que os adeptos do desse esporte possam desenvolver suas atividades esportivas em local apropriado”.

