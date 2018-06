Prefeitura de Parintins distribui livros com apoio do MDS e Fundação Itaú

A Prefeitura de Parintins fez na terça-feira, 12 de junho, a entrega de kits com dois livros infantis para famílias beneficiárias do Programa Criança Feliz. A ação aconteceu no Centro do Idoso Pastor Lessa e foi coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth). Foram 200 kits entregues através da parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e a Fundação Itaú Social.

O programa Criança Feliz é uma ação do Governo Federal, instituído por meio do decreto nº 8.869/2016, de caráter intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares que buscam envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.

Os objetivos são promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância, apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais, colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até 06 anos de idade, mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e de suas famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

A secretária da Semasth, Zeila Cardoso, discorreu sobre a importância do evento, afirmando que a leitura é uma ferramenta essencial na vida do ser humano e os livros irão ajudar bastante no processo de conhecimento. Zeila Cardoso lembra que esta ação é alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado nesta terça-feira, 12 de junho. Ela informa que o evento enaltece a programação a ser desenvolvida durante o festival folclórico que vai combater o trabalho infantil em Parintins. O prefeito Bi Garcia fez adesão ao programa Criança Feliz no ano passado.

“Nós temos duzentas famílias acompanhadas por sete visitadoras com total apoio da Prefeitura de Parintins e da Secretaria de Assistência Social. Estamos felizes porque foi um evento participativo e as mães trouxeram as crianças para o Centro do Idoso e hoje será um dia de leitura e conhecimento nos seus lares”, finalizou.

Aroldo Bruce/Secom