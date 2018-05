Prefeitura de Parintins credencia membros para a escola de jurados do Festival Folclórico

Responsável pela escolha dos jurados do Festival Folclórico de Parintins, a Prefeitura Municipal de Parintins torna público o edital de credenciamento de candidatos para serem membros da Escola de Jurados. As inscrições para o certame iniciam nesta quinta-feira (03) e vão até o dia 30 de maio.

Para participar da seleção é necessário preencher e enviar a ficha de inscrição, declaração de aptidão e toda a documentação solicitada pelo edital em formato PDF para o e-mail [email protected] até as 23h59min do dia 30 de maio.

Conforme o documento que rege a seleção, os membros da Escola de Jurados do Festival serão selecionados de acordo com escolaridade e perfil indicado para cada bloco de julgamento: (A) Comum/Musical, (B) Cênico/Coreográfico e (C) Artístico. Todo o processo foi constituído com base no regulamento do Festival.

No processo de escolha é vedada a participação de membros da Comissão de Jurados e familiares, servidores ou prestadores de serviço da Prefeitura de Parintins, profissionais que tenham ou tiveram vínculo profissional com os bois Caprichoso e Garantido, e pessoas residentes, domiciliadas ou nascidas na Região Norte do Brasil.

Os candidatos aprovados no processo seletivo vão compor o banco de dados da Escola de Jurados do Festival Folclórico de Parintins. Os selecionados para o julgamento serão convocados em até 10 dias antes da realização do evento folclórico. O banco será válido até o ano de 2021.

SECTUR