Prefeitura de Parintins assume merenda escolar do CETI Gláucio Gonçalves

Num entendimento com o Governo do Estado do Amazonas, através do secretário de Educação, Lourenço Braga, o prefeito Bi Garcia assumiu a responsabilidade da merenda escolar do Centro de Ensino de Tempo Integral (CETI) Gláucio Gonçalves. A decisão foi tomada em uma reunião entre o prefeito e o secretário nesta sexta-feira (09), em Manaus.

Durante o encontro, o prefeito Bi Garcia tomou conhecimento de toda a problemática que envolve o fornecimento de alimentação aos alunos da instituição de ensino e prontamente se colocou à disposição para auxiliar no que estivesse ao alcance da Prefeitura.

Segundo o prefeito Bi Garcia, a Prefeitura assume o fornecimento de merenda escolar ao CETI até que o processo licitatório conduzido pelo Governo do Estado seja finalizado. “Não podemos paralisar as atividades de uma importante instituição como é o CETI. Fiquei à par de toda a situação e me prontifiquei imediatamente a dar todo o apoio necessário, porque entendo que o gestor público tem que governar com parcerias e é isso que estamos fazendo”, enfatiza o prefeito.

Com o firmamento do acordo entre Prefeitura e o Governo do Estado, a partir da segunda-feira, 12 de março, o fornecimento de café da manhã e almoço aos alunos do CETI Gláucio Gonçalves será normalizado.

SECOM