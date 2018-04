Prefeitura de Parintins anuncia Jornada de Cirurgias de Carne Crescida

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Saúde anuncia realização da jornada de cirurgias oftalmológicas de pterígio, também conhecida como carne crescida entre os dias 30 de Abril e 4 de Maio. As intervenções irão ocorrer no hospital Jofre Cohen, em uma parceria com a Fundação Piedade Cohen beneficiando 150 pacientes.

É a segunda jornada de cirurgias oftalmológicas em 2018. Entre os dias 26 e 30 de Março, a gestão do prefeito Bi Garcia realizou a jornada de catarata em que 180 pacientes foram atendidos.

O secretário de saúde Clerton Florêncio Rodrigues informa que é com satisfação que mais uma política de saúde chega a Parintins beneficiando pessoas carentes, que antes teriam que se deslocar a grandes centros para se tratar.

Clerton orienta as pessoas que já foram consultadas na Clínica de Olhos Parintins, que retornem para triagem e se habilitar as cirurgias.

SECOM