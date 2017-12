Prefeitura de Barreirinha lança edital de concurso com 775 vagas na educação

Vagas serão disponibilizadas para pessoas dos níveis superior, médio, técnico, fundamental I e II para atuarem nas zonas urbana e rural. Salários poderão chegar a R$ 4 mil (Foto: Arquivo/AC)

A Prefeitura Municipal de Barreirinha lançou nesta semana edital de processo seletivo que visa preenchimento de 775 vagas na área da educação. As vagas serão disponibilizadas para pessoas dos níveis superior, médio, técnico, fundamental I e II para atuarem nas zonas urbana e rural do município. Vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais também vão ser disponibilizadas, referente a 5% do total de vagas oferecidas. Os salários poderão chegar até R$ 4 mil. Leia o edital clicando aqui.

De acordo com o prefeito municipal, Glenio Seixas, o procedimento, além de ser uma exigência do Tribunal de Contas é uma forma de regularizar as contratações de profissionais.

“Além de buscar a regularidade do nosso município, temos o dever de realizar ações com responsabilidade para que consigamos manter o equilíbrio jurídico da Prefeitura e ao mesmo tempo contemplar aqueles que possuem qualificação no nosso município e precisam de uma oportunidade”, destacou Seixas.

De forma gratuita, as inscrições deverão ser realizadas pessoalmente pelo candidato no período de 4 a 12 de janeiro na Escola Municipal Lena Bahia, das 8h às 12 e das 14 às 17 de segunda a sexta-feira, munidos de documentos e com formulário preenchido, conforme exigências do edital.

A contratação temporária terá início no dia 02 de fevereiro de 2018 e término em 31 de dezembro de 2018. Os selecionados serão contratados sob o Regime de Direito Administrativo, em conformidade com o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, do artigo 108, § 1º. Da Constituição do Estado do Amazonas e da Lei Municipal nº 105 de dezembro de 2009.

Processo seletivo

O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano em áreas específicas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Ensino das Artes, Educação Física, Ensino Religioso, Língua Inglesa), Educação de Jovens e Adultos – EJA 1º e 2º Segmentos, Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano – Indígena, Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano Indígena – Linguagens, Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano Indígena – Ciências Naturais e Matemática, Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano Indígena – Ciências Humanas, Educação de Jovens e Adultos – EJA 1º e 2º segmentos – Indígena, Auxiliar Educacional para atender alunos da Educação Infantil, Auxiliar Educacional para atender alunos com Necessidades Especiais, Pedagogo, Professor de interprete de libras, Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE/Sala de Recursos, e ainda, Técnico em Informática, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeiro (a), Vigias, Marinheiro Fluvial de Convés, Motorista portador da CNH categoria D, Assistente Social, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta e Psicólogo.

