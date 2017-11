Prefeitura dará apoio a feira de plantas na Praça da Liberdade

No próximo sábado, dia 02 de dezembro, ocorre, a partir das 8h, na Praça da Liberdade, a segunda edição da Feira de Plantas Mundinho Verde. A iniciativa é organizada por um grupo de parintinenses e contará com total apoio da Prefeitura de Parintins.

A primeira edição do evento ocorreu no dia 10 de novembro. Em visita à feira, o prefeito em exercício Tony Medeiros conheceu todo o trabalho desenvolvido pelo grupo Mundinho Verde. Em contato com os participantes da feira, Medeiros levantou as principais demandas e se comprometeu em dar todo o auxílio necessário.

Após uma série de reuniões e contatos com representantes do grupo Mundinho Verde, a Prefeitura definiu como apoiará o evento. “Com todo o aval do prefeito Bi Garcia, trabalharemos no sentido de dar suporte na organização do trânsito, segurança, com banheiros químicos e em todo o apoio logístico que for necessário. A Prefeitura vai dar todo esse auxílio porque vê na feira uma importante fonte de geração de emprego e renda”, enfatiza Tony Medeiros.

Fora a comercialização de plantas ornamentais, frutíferas e medicinais, na Feira Mundinho Verde será feita a comercialização de artesanatos e antiguidades. Também será oferecida toda uma estrutura de praça de alimentação no local do evento.

