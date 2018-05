Prefeitura dá continuidade a ação de limpeza, troca de luminárias e operação tapa-buraco

A manutenção do asfalto e a limpeza dos bairros e espaços públicos do município são algumas das principais ações desenvolvidas pela Prefeitura de Parintins. Buscando atender a essa necessidade, o governo municipal tem atuado em diversas frentes de trabalho como operação tapa-buraco, capina e varrição, remoção de entulhos e troca de luminárias.

Esta semana, as equipes da Secretaria de Obras estão distribuídas nas ruas do bairro Palmares realizando capina e remoção de entulhos. O tapa-buracos se concentra nas ruas do bairro Dejard Vieira, equanto o serviço de iluminação pública acontece nos três turnos para efetuar a troca do maior número possível de luminárias.

Segundo o secretário de Obras, Mateus Assayag, a orientação do prefeito Bi Garcia é manter a cidade limpa e estruturada. “A cada dia aumentamos a demanda de trabalhos e conseguimos atender a todas as solicitações”, afirmou.

O secretário informou ainda que nos próximos meses a Prefeitura deve dobrar o volume de serviços com o início de novas frentes de trabalho, além do aquecimento da economia local com a contração de mão de obra.

SECOM