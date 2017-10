Prefeitura cumpre com celeridade execução de obras na Gleba Vila Amazônia

Tweet no Twitter

Em menos de 30 dias, as obras de três escolas e uma unidade básica de saúde (UBS), realizadas pela Prefeitura de Parintins, seguem adiantadas devido a celeridade na execução do projeto. A determinação do prefeito Bi Garcia é concluir o serviço o quanto antes, devido a necessidade por parte das comunidades rurais.

O secretário de Obras, Mateus Assayag, vistoriou a execução dos serviços. “Estamos cobrando da empresa contratada a conclusão das obras devido a urgência de promover qualidade de ensino aos alunos e melhores condições de trabalho aos professores e demais profissionais. As obras estão bastante adiantadas e em breve concluídas”, afirmou o secretário.

Dentre as obras visitadas estão a escolas da comunidade São Sebastião do Quebra, a obra de melhorias na escola Municipal Tukasa Yetsuka e a obra de construção de uma UBS. Em andamento estão também as obras das escolas nas comunidades Betel e Toledo Piza.

Para a gestora Jane Maria dos Santos, saber que em breve os alunos estarão estudando em novas salas é motivo de satisfação. “Muito bom saber que no prazo máximo de 30 dias iremos inauguração essa nova estrutura”, disse.

O secretário de Obras informou que durante a ida à Gleba também fez um levantamento das necessidades relacionadas a estrada, iluminação e outras demandas. Neste final de semana a equipe deve retornar para a vistoria nas reformas de ampliação de escolas nas comunidades Irmãos Coragem e Samaria, onde as obras de salas de aula estão paralisadas, por parte da empresa contratada.

SECOM

Foto: Junior Preto