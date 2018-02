Prefeitura credencia profissionais da imprensa para Carnailha e Carnaboi

A Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), torna público a abertura do credenciamento de profissionais que farão a cobertura jornalística do Carnailha e Carnaboi 2018. Os eventos ocorrem nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, na avenida Paraíba.

Os requerimentos de credenciamento devem ser encaminhados em papel timbrado para a Secom, através do e-mail [email protected], ou por impresso na sede da secretaria até as 14h da quarta-feira (07). O prazo está estipulado até a data em razão da impressão dos crachás de credenciamento que serão distribuídos aos profissionais da imprensa.

Os veículos credenciados para o Carnailha e Carnaboi serão: emissoras de rádio, emissoras de televisão, programas independentes, websites, jornais, blogs jornalísticos, agências de notícias e revistas.

Para a obtenção de credenciais, as empresas deverão fornecer, no requerimento, seu telefone e e-mail, além dos dados dos profissionais que serão credenciados (nome completo, função, número do RG, número do CPF).

O número de credenciados por empresa obedecerá os seguintes critérios: emissoras de rádio (04 repórteres, 02 técnicos de som); emissoras de televisão (02 repórteres, 02 repórteres cinematográficos, 02 auxiliares); programas independentes de televisão (02 repórteres, 02 repórteres cinematográficos, 02 auxiliares); jornais (02 repórteres, 02 repórteres fotográficos e 04 colunistas sociais); websites, blogs jornalísticos, agências de notícias e revistas (01 repórter, 01 repórter fotográfico).

O prazo de credenciamento será até o dia 07 de fevereiro, sendo 18h por meio digital e 14h por meio físico. Não haverá prorrogação do credenciamento. As credenciais serão entregues no sábado (10), a partir das 09h, na sede da Secom, na Prefeitura de Parintins.

SECOM