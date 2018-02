Prefeitura conclui reforma na escola do Paraná do Ramos

A Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição, localizada na comunidade da área de várzea do Paraná do Ramos (Vila Manaus), foi totalmente reforma pela Prefeitura de Parintins. Os trabalhos contemplaram alinhamento e reconstrução do assoalho do prédio, reposição de tábuas, manutenção da parte elétrica, melhorias nas salas, cozinha e pintura em geral.

Durante a execução do serviço, o secretário de Obras , Mateus Assayag, vistoriou os trabalhos e assegurou que as reformas serão contínuas, principalmente nas escolas de área de várzea.

“Já estamos cumprindo o cronograma de reforma estabelecido pelo prefeito Bi Garcia e pelo vice Tony Medeiros, em atender as escolas que há anos não recebem nenhuma melhoria”, afirmou.

A reforma é realizada com recursos próprios do município.

SECOM