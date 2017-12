Prefeitura compra 300 toneladas de asfalto para retomar operação tapa-buraco

Tweet no Twitter

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, anunciou nesta quarta-feira, 20 de dezembro, que a Prefeitura adquiriu, com recursos próprios, a quantia de 300 toneladas de asfalto para a realização de mais uma etapa da operação tapa-buraco nas ruas da cidade.

O material embarcou em uma balsa nesta quarta-feira (20) e deve chegar em Parintins no próximo sábado (23). A operação será concentrada nas vias com situação mais crítica.

“Sabemos que estamos com um problema sério no sistema viário. Tenho pedido uma compreensão grande da população porque temos situações que são emergenciais e prioridades. Conseguimos conviver com buracos, mas não conseguimos conviver sem salário, sem hospital funcionando, sem sistema educacional. Tem muita demanda de prioridades que não dá para abrir mão para tapar buraco nas ruas de Parintins”, explica o prefeito Bi Garcia.

Com a chegada das toneladas de asfalto no sábado, a operação deve ser iniciada logo na segunda-feira, 23 de dezembro, por uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

(Semosp).