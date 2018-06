Prefeitura começou mais um mutirão de limpeza

A Prefeitura de Parintins iniciou na quarta-feira (30) o mutirão de limpeza que vai atender Centro e bairros da cidade. Além de ser uma continuidade da ação já desenvolvida pela Secretaria de Obras no decorrer do ano, o trabalho também é em preparativo para 53ª edição do Festival Folclórico de Parintins.

Para a realização do mutirão, aproximadamente 100 pessoas foram contratadas temporariamente pela Prefeitura.

Nessa primeira fase de mutirão acontecerão os serviços de capina e varrição. Além disso, outras equipes estarão atuando na recuperação e manutenção das praças, além de restauração de monumentos de concretos instalados nos logradouros da cidade.

“Além de garantir uma cidade limpa e bonita para nossos visitantes e para nossa população, o mutirão também é uma oportunidade de geração de emprego para pais e mães de família. A vontade do prefeito Bi Garcia é fazer a geração de mais empregos, mas sempre agimos dentro das nossas possiblidades, abrindo nesse período oportunidade trabalho para nossa gente”, explica o Secretário de Obras, Mateus Assayag.

Cumprindo o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras, os trabalhos iniciam amanhã, a partir das 7 horas.

Recapeamento asfáltico começa a ser executado em Parintins

O recapeamento asfáltico em Parintins feito pelo Governo do Estado do Amazonas em convênio com a Prefeitura já é executado de forma preliminar nas vias do município. A ação iniciou nesta semana e será dividida por fases, conforme o cronograma estabelecido pela empresa responsável do serviço.

Conforme explicou o secretário de Obras, Mateus Assayag, inicialmente acontece o nivelamento das ruas que apresentam buracos para em seguida ser adicionada a capa de massa asfáltica. “Os trabalhos estão avançados e a empresa já montou a usina para a fabricação de asfalto necessário para a realização desse trabalho tão esperado pela população, que foi conquistado pelo prefeito Bi”, destacou.

De acordo com o secretário, a orientação do prefeito Bi Garcia é que após a fase de nivelamento das ruas de maior movimentação, o recapeamento seja realizado o mais breve possível nos bairros Itaúna I e II, Paulo Corrêa e estradas do Aninga, Macurany e Parananema.

O convênio prevê a realização de 40km de vias pavimentadas e deve ser executado no prazo de seis meses. Paralelo a esse trabalho, a Prefeitura executa com recursos próprios a operação tapa-buraco.

SECOM