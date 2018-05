Prefeitura avança no serviço de correção da iluminação pública

Tweet no Twitter

Troca de luminárias e demais reparos na rede de iluminação pública são alguns dos serviços que foram intensificados pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Obras. Desde ontem, 02 de maio, o trabalho já recuperou mais de 60 pontos danificados nos bairros Itaúna 2 e Paulo Corrêa e 90% da iluminação da Praça dos Bois.

“Estamos mapeando bairro por bairro, identificando os postes que necessitam de reparos e também atendendo as solicitações que chegam à Secretaria de Obras, pois uma das preocupações do prefeito Bi Garcia é promover os serviços de forma eficiente, principalmente em bairros com maior necessidade”, afirmou o secretário de obras, Mateus Assayag.

Os serviços acontecem nos três turnos, principalmente no turno noturno, por facilitar a identificação dos pontos de iluminação danificados. Nesta quinta-feira, os trabalhos acontecem nos bairros Djard Vieira, Conjunto João Novo, Santa Rita de Cássia e Palmares.

A meta da equipe de iluminação é promover, no mínimo, a correção de 50 pontos diários.

SEMOSP