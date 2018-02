Prefeitura avança na construção de mais duas escolas na zona rural

Por meio do convênio entre a Prefeitura de Parintins e Governo Federal, as obras de mais duas escolas seguem na zona rural de Parintins, nas comunidades Monte Sinai do Trapiá e Santo Antônio do Arauá. Os educandários entram na fase de acabamento, revestimento cerâmico e colocação de louças sanitárias, cumprindo o cronograma de execução dos serviços.

Ontem, 26 de fevereiro, o secretário de obras, Mateus Assayag, e uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos estiveram nas duas localidades vistoriando os trabalhos. Os dois educandários obecedem o padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com uma sala de aula, banheiros, cozinha e área administrativa.

“A meta do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros é entregar à população várias escolas na zona rural nesse primeiro semestre, incluindo as que estão em andamento na Gleba de Vila Amazônia, Canarinho, região do Igarapeaçú, entre outras que estão em fase de conclusão, além do ginásio poliesportivo no Santo Antônio do Rio Tracajá”, afirmou o secretário Mateus.

As vistorias técnicas acontecem quinzenalmente, com o objetivo de fiscalizar as empresas contratadas para a execução das obras e acompanhar o cumprimento do cronograma estabelecido pela Prefeitura.

SECOM