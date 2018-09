Prefeitura assina convênio com a Caixa Econômica Federal

O prefeito Bi Garcia fez na manhã desta sexta-feira, 14 de setembro, a assinatura de contrato de convênios com o governo federal, através da Caixa Econômica Federal. Os convênios estão na ordem de mais de 1 milhão de reais e serão destinados para urbanização da área portuária da Baixa de São José (recursos oriundos do Ministério das cidades), e para a aquisição de quatro academias ao ar livre (recursos oriundos do Ministério dos Esportes).

Esses convênios são emendas parlamentares de senadores e deputados federais, resultado positivo das constantes viagens do prefeito Bi Garcia a Brasília (DF). A Baixa de São Joséserá transformada em área comercial e turística e as quatro academias serão instaladas em pontos estratégicos da cidade de Parintins. Esses convênios foram conquistados em outubro de 2016, para o orçamento de 2017, e assinados somente em 2018.

Para a assinatura dos convênios participaram o prefeito Bi Garcia, o presidente da Câmara Municipal de Parintins, Maildson Fonseca, secretário de obras Mateus Assayag e o gerente executivo e negocial de governo da Caixa Econômica Federal, Hamilton César Pacheco. Arquitetos, gerente da caixa econômica federal e demais pessoas envolvidas na execução dos projetos participaram da assinatura dos convênios, desta sexta-feira, no gabinete civil da prefeitura de Parintins.

O prefeito Bi Garcia confirma que próximo passo será o processo licitatório e,em seguida, começar a execução das obras. “A baixa da xanda que fica no bairro de São José tem uma história, pois lá nasceu o Boi Garantido e seu fundador Lindolfo Monteverde. Fizemos a parte mais importante que é o muro de arrimo e o aterro gigantesco com recursos da Suframa e da Prefeitura de Parintins. Agora vamos avançar com a urbanização, construir a rampa e em seguida assinar o convênio para a construção do mercado da baixa”, comentou.

Para o gerente executivo e negocial de Governo da Caixa Econômica Federal,Hamilton César Pacheco, a assinatura desses convênios significa mais uma etapa da retomada da vinda de recursos do governo Federal para o município de Parintins. “Assinamos hoje os convênios e, agora, vamos para a parte de apresentação de projetos e mais adiante a execução da obra da baixa de São José”, explicou.

Em fase de contratação outros convênios serão assinados entre governo federal, através da Caixa Econômica Federal com a prefeitura de Parintins. De acordo com o prefeito Bi Garcia, até o final deste mês, serão assinados os convênios para a revitalização e adequação do Palácio Cordovil, verba paraimplementação turística do município, construção do Ginásio Poliesportivo do bairro Palmares e a aquisição de equipamentos e máquinas agrícolas para servir a agricultura, pecuária e piscicultura do município de Parintins.

SECOM