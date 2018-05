Prefeitura assegura celeridade na obra de ampliação da Escola do Macurany

Escola Municipal Santa Luzia do Macurany segue em ritmo acelerado e nesta terça-feira, 08 de maio, passou por mais uma avaliação técnica do secretário de Obras do município, Mateus Assayag.

Cumprindo o prazo de 90 dias para o término dos trabalhos, o serviço cumpre o cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação para que não comprometa o ano letivo de alunos e professores.

“A ideia do prefeito Bi Garcia é acelerar ainda mais os serviços pra que a gente possa entregar o mais rápido possível à comunidade do Macurany, retomar as aulas e com isso não ter perda do calendário escolar. Estamos conversando com a construtora para acelerar ainda mais”, avaliou o secretário.

A reforma e ampliação é realizada com recursos próprios do município e passará a ter mais quatro salas de aulas climatizadas, banheiros, entre outras melhorias. Orçada em R$304 mil, a obra atende principalmente as demandas de alunos, professores e comunidade.

SECOM