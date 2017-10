Prefeitura apoia Seleção Parintinense de Master na disputa da Copa dos Rios 2017

Valorizando cada vez mais o esporte local, a Prefeitura Municipal de Parintins por meio da Coordenadoria de Juventude, Esporte e Lazer, COMJEL, está dando total apoio a seleção parintinense de master na disputa da Copa dos Rios de Futebol. O quadrangular classificatório aconteceu nesse final de semana na cidade de Careiro Castanho com a participação das equipes representantes de Borba, Manaquiri, Careiro Castanho (sede) e Parintins.

Grandes nomes do futebol parintinense que fizeram história no passado, graças ao prefeito Bi Garcia retornam aos gramados regionais, dentre eles, o zagueiro Jardernir “Fino”, o meia Balaio e o atacante Adson “Torpedo”. “Só temos a agradecer o apoio da prefeitura, em especial do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros para que podessemos viajar e representar Parintins novamente na Copa dos Rios”, destacou um dos dirigentes da seleção, Ocivaldo Santos, o “Codó”.

A equipe parintinense somou sete pontos (duas vitórias e um empate) e se classificou para a final com o futebol de: Bolinho, Esquerda, Arilson, Mareco, Jardernir “O Fino”, Evaldo, Rony Franco, Chaguinha, Framar, Emilson, Gilmar, Ray, Junior “Boizinho”, Douglas, Dinho, Balaio, Messias, Marquinhos, Adson “Torpedo”, além do treinador Elber Santos.

No primeiro confronto, na sexta-feira, 20, Parintins derrotou o representante de Manaquiri pelo placar de 3 a 1. A segunda partida, contra o selecionado de Careiro Castanho, a ‘constelação’ parintinense fez bonito, vencendo de goleada por 4 a 1, os donos da ‘casa’, com gols de Adson Torpedo, Júnior Boizinho, Rony e Balaio.

A seleção parintinense encerrou sua participação no quadrangular empatando com o time de Borba em 3 a 3. A grande final acontece no dia 09 de dezembro na Arena da Amazônia, onde Parintins irá enfrentar Borba na preliminar do jogo entre: Flamengo × Nacional, também na categoria Master.

Foto: Júnior Boizinho

Kedson Silva/JI