Prefeitura antecipa para o dia 23 o pagamento para servidores da educação

Em cumprimento ao acordo feito com o Sindicato dos Professores de Parintins, a Prefeitura Municipal já definiu a data para o pagamento dos servidores da educação referente à diferença salarial dos meses de janeiro e fevereiro, 1/3 das férias e mais o salário do mês vigente. Será no dia 23 de março, sexta-feira.

Segundo a coordenadora especial de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, Sofia Haidos, a data estipulada para o pagamento segue este cronograma em razão de questões essencialmente técnicas e legais.

“As secretarias municipais têm até o dia 15 de cada mês para enviarem as frequências dos funcionários, não havendo tempo hábil para o fechamento de Folha antes da data estabelecida. Além das diferenças salariais e de 1/3 de férias, vai ser pago também o salário do mês de março. Faço questão de lembrar que quaisquer remunerações adicionais deverão ser efetuadas no período estabelecido pelo sistema, ou seja, final de cada mês”, explica

Para o secretário de Educação, João Costa, o prefeito Bi Garcia vem, ao longo de suas gestões, honrando compromissos importantes, tornando a rede educacional de Parintins uma referência em todo o Amazonas.

“O prefeito Bi Garcia foi o que mais investiu na melhoria da infraestrutura da rede de educação, construindo inúmeras escolas na zona urbana e rural. Valorizou os profissionais da educação com a aprovação do plano de cargos e salários, piso salarial nacional, pagamentos de abonos e reajustes salariais. Realizou concurso público e processo seletivo para o preenchimento de vagas na rede pública municipal, além de investir maciçamente na qualificação dos profissionais da educação”, destaca.

O prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros, que participou da reunião entre o sindicato dos profissionais da educação e a Prefeitura a respeito desse assunto, se mostrou satisfeito com o cumprimento do acordo firmado junto à classe.

“Vamos pagar tudo o que foi acertado, seguindo a política de valorização dos profissionais da educação determinada pelo prefeito. Não é à toa que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas fez nesta quarta-feira a entrega do Certificado de Menção Honrosa ao prefeito Bi Garcia pela regularidade com pagamento de precatórios. Outros avanços virão. Em breve novas conquistas e novas realizações no campo da educação”, enaltece Tony Medeiros.

A Coordenação de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal da Prefeitura Municipal informa que o pagamento dos demais servidores da administração pública será efetuado a partir do dia 29 de março, quinta-feira.

SECOM/foto:Pitter Freitas