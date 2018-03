Prefeitura agiliza revitalização da balsa portuária do Caburi

Tweet no Twitter

Sem receber melhorias há mais de 18 anos, a balsa portuária da Agrovila do Caburi passa por reforma e revitalização, trabalho realizado pela Prefeitura de Parintins e que num curto espaço de tempo será entregue a população.

A reforma acontece em um dos estaleiros do município. “Já estamos há algum tempo nesse reforma. Trocamos totalmente a parte de baixo e laterais do casco, iremos promover melhorias nos demais compartimentos e pintura geral, entre outros. Com isso, não tenho dúvida que a balsa vai passar mais 15 a 18 anos sem receber outra reforma”, disse o prefeito Bi Garcia ao assegurar celeridade nos trabalhos.

Semanalmente o trabalho de revitalização é vistoriado pelo secretário de Obras, Mateus Assayg. Nesta quarta-feira, 07 de fevereiro, ele esteve no local verificando os serviços e manteve conversa com os responsáveis da reforma.

Secretaria de Comunicação