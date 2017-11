Prefeitura agenda início de melhorias no residencial Vila Cristina

Dentre as ações estão melhorias na estrada de acesso ao residencial (Foto: Márcio Costa)

A Prefeitura de Parintins agendou para a próxima semana o início de atividades dentro do Residencial Vila Cristina como melhorias na estrada que dá acesso ao local e na iluminação pública. Foi dada ainda a confirmação que o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) irá assumir a responsabilidade sobre a distribuição da água aos moradores. Na semana que passou os moradores ficaram 4 dias sem água em suas casas, problema que é recorrente pois não há um responsável pelo bombeamento construído junto com as casas.

O anúncio foi feito em reunião do vice-prefeito Tony Medeiros, secretário de Obras, Mateus Assayag, e diretor do SAAE, Nelson Campos, para os moradores da localidade.

Segundo Tony Medeiros, mesmo a Prefeitura de Parintins ainda não tendo recebido o Vila Cristina de forma oficial, os moradores tem recebido ações. Ele salienta que o prefeito Bi Garcia não tem fechado os olhos para os problemas da população e mesmo com dificuldade tem trabalhado para cidade voltar sua normalidade.

O secretário Mateus Assayag afirmou que a Prefeitura fará um trabalho provisório na via que dá acesso ao conjunto para suportar o período chuvoso e também de iluminação pública no restante da Estrada do Macurani e dentro do Residencial onde 90% das lâmpadas estão queimadas. Ele afirmou que o desejo do prefeito Bi Garcia é pavimentar a estrada e outras vias públicas de Parintins, porém os recursos para esse trabalho ainda não foram liberados nas esferas estadual e federal.

O diretor do SAAE, Nelson Campos, disse que a autarquia investiu pesado recentemente quando teve que trocar a bomba e refazer todo o quadro de energia do bombeamento, além de limpeza do poço que estava em péssimas condições. O servidor público se comprometeu a fazer um levantamento para que seja cobrada uma taxa justa aos residente do Vila Cristina.

A moradora e componente da Associação de Moradores, Ivone Eleutério, fez uma avaliação positiva do diálogo com a Prefeitura de Parintins. Segundo ela, o sentimento é de otimismo mediante ao compromisso das autoridades para com a população daquela área que sofreu a muito tempo com abandono por parte da construtora e do poder público.

SECOM