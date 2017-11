Prefeitura adquire telefones rurais para facilitar transporte de pacientes da zona rural

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Coordenação de Saúde Rural, adquiriu telefones rurais para facilitar o contato para serviço de remoção de emergência para a região do Mocambo e Caburi. As comunidades de Santo Antônio do tracajá e Zé Açu já dispõem do equipamento.

Na manhã dessa sexta-feira a diretora da UBS do Mocambo Ilarina Reis, Carmen Ruth Cruz, recebeu o telefone com antena das mãos da enfermeira Samantha Sampaio.

O equipamento será instalado na residência do motorista da ambulancha para atendimento 24h. O número será acessado apenas pelas equipes da região correspondente. “É mais um avanço para os comunitários, visto que é muito difícil o contato com Parintins e com outras comunidades. Agradecemos ao prefeito Bi Garcia, vice e Tony Medeiros e o secretário Clerton Rodrigues por esse investimento”, destacou Carmen.

SEMSA

FOTO: Marcio Costa