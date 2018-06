Prefeito solicita atendimento eficiente da rede bancária de Parintins

O prefeito Bi Garcia, juntamente com a presidência da Comissão Organizadora do Festival, reuniu na tarde de terça-feira com as gerências do Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú no intuito de viabilizar melhorias para a rede bancária do Município.

No encontro, Bi Garcia enfatizou a grande movimentação financeira que ocorrerá no Festival Folclórico e fez a solicitação de ampliação do horário de expediente bancário, caixas eletrônicos em funcionamento durante 24 horas e abastecimento das cinco agências bancárias instaladas na cidade durante os três dias do evento.

SECOM