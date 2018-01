Prefeito em exercício vistoria operação tapa-buraco

Tweet no Twitter

Na tarde desta terça-feira (30), o prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros, vistoriou o início de mais uma etapa da operação tapa-buraco. A ação foi iniciada na rua Barreirinha, nas proximidades da ponte Amazonino Mendes.

O asfalto utilizado na operação foi adquirido com recursos próprios do Município. A ação é executada pela Secretaria de Obras através da contratação de trabalhadores temporários. O intuito da operação é atender as vias em situação mais crítica na cidade, incluindo estradas ruas centrais e vias de bairros periféricos.

De acordo com Tony Medeiros, a realização da operação tapa-buraco é paliativa. O prefeito em exercício afirma que a problemática de buracos nas vias de Parintins só será solucionada com a realização de recapeamento. Segundo ele, o prefeito Bi Garcia está alinhavando junto ao governador Amazonino Mendes os recursos para a execução do recapeamento asfáltico.

“O prefeito Bi esteve reunido com o governador Amazonino nesta semana e já garantiu os recursos para que a gente possa continuar o tapa-buraco até resolver essa questão por definitivo e realizar o recapeamento nas vias que necessitam e onde o tapa-buraco já não resolve mais”, salienta.

SECOM