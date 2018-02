Prefeito em exercício vistoria obras em andamento no município

Operação tapa-buraco no bairro Palmares, obra de reconstrução do Complexo Esportivo e Cultural Benedito Azedo e a obra de revitalização do Mercado Municipal foram vistoriadas pelo prefeito em exercício, Tony Medeiros, na manhã desta sexta-feira, 16 de fevereiro, seguindo a orientação do prefeito Bi Garcia.

A agenda de trabalho iniciou com a visita no bairro Pascoal Alaggio, que receberá uma série de ações promovidas pela Secretaria de Obras. O prefeito participou ainda de uma reunião no escritório local do IBAMA para tratar de assuntos relacionados a pasta de meio ambiente.

“A cidade precisa continuar com muitas obras e é por isso que o prefeito Bi se empenhou, no sentido de buscar recursos, dentre eles o recapeamento asfáltico do município”, disse Tony Medeiros ao afirmar que até o mês de junho Parintins receberá recapeamento de áreas que ainda não foram atendida com o tapa-buraco, em parceria com o Governo do Estado, no valor de dois milhões.

SECOM