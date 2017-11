Prefeito em exercício vistoria atendimento à população em unidades de saúde

Durante toda a manhã de quinta-feira, 09 de novembro, o prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros, esteve nos hospitais Padre Colombo e Jofre Cohen, na Policlínica Padre Vitório e Clínica de Olhos para verificar como está o andamento dos trabalhos da Prefeitura no atendimento médico e realização de exames. Medeiros fez as vistorias seguindo o que indicou o prefeito Bi Garcia, que está em Manaus viabilizando recursos para o município.

O prefeito em exercício foi às unidades de saúde acompanhado do vereador líder do governo, Telo Pinto, do secretário de Saúde, Clerton Florêncio, e do chefe de gabinete do Município, Josimar Marinho.

Além de averiguar como está sendo feito o atendimento à população e as demandas de exames que está sendo executada diariamente, Tony Medeiros também levantou as necessidades das unidades de saúde que precisam ser atendidas pelo Município. Em cima do que foi observado, a Prefeitura tomará as devidas providências.

“Fomos acompanhar o atendimento nesses postos de saúde para ver de perto se os médicos cumprem suas obrigações de atender a população com dignidade, para ver se os exames estão sendo feitos. Queremos acabar com as filas tanto dos atendimentos quanto dos exames”, salientou.

Prefeitura de Parintins tem aprovação de propostas de projetos para a Assistência Social

O município de Parintins, a partir de 2018, receberá importantes investimentos na área de Assistência Social. Esta semana o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), aprovou 12 propostas de projetos para a construção e aquisição de equipamentos.

Estão previstos investimentos de 4 milhões para a construção de três Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro Público de Convivência, Abrigo Institucional para crianças e adolescente.

Parintins vai ganhar um Centro de Referência Especializado para Pessoa em Situação de Rua (Centro Pop) e estruturas da Rede de Serviços de Proteção Social Básica para os CRAS, CREAS, estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial e aquisição de bens para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

O prefeito Bi Garcia já definiu os terrenos para a construção dos centros de referência e a coordenação de projetos da Prefeitura de Parintins, que tem até o dia 10 de novembro para enviar documentação para analise do Governo Federal. Os 12 projetos aprovados foram apresentados e aprovados em reunião do Conselho Municipal Assistência Social (CMAS), nesta semana.

Para o coordenador de projetos da Prefeitura de Parintins, Wanderley Ribeiro Pantoja, essa conquista do prefeito Bi Garcia para a Assistencia Social significa o trabalho responsável e comprometido com a população. “Toda a documentação pedida pelo MDSA será enviada seguindo todas as exigências para a mais rápida execução dos projetos”, comentou.

A secretária municipal de Assistencia Social, Trabalho e Habitação (Semasth), Zeila Cardoso, destacou o momento como histórico. Para ela, a administração Bi Garcia e Tony Medeiros tem sido o diferencial para essas conquistas. “Temos um prefeito sensível, dedicado e que corre atrás desses investimentos. A Assistência Social do município é valorizada”, finalizou.

SECOM