Prefeito em exercício Tony Medeiros inaugura núcleo educacional na comunidade do Açaí

A comunidade do Açaí, localizada na Gleba de Vila Amazônia, foi contemplada nesta segunda-feira (12) com a inauguração do novo núcleo da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. O núcleo vai funcionar com aulas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio Tecnológico.

A abertura oficial das atividades do núcleo educacional foi feita pelo prefeito em exercício Tony Medeiros que foi acompanhado pelo secretário de Educação, João Costa, coordenadora regional da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Odnéa Garcia, e representante do Conselho Municipal de Educação.

Em seu discurso, Tony Medeiros enalteceu o trabalho em conjunto entre Prefeitura, Estado e comunidade para o sucesso da instalação do núcleo da escola Nossa Senhora de Fátima na comunidade do Açaí. “Era uma reivindicação da comunidade de muito tempo. Estivemos aqui juntamente com o prefeito Bi, ouvimos e não deu para fazer no ano de 2017 porque o ano letivo já tinha começado, mas agora articulamos junto ao Estado e através da secretaria de Educação do Município hoje o sonho dos comunitários do Açaí se realiza”, frisou.

Durante a solenidade de abertura das atividades do núcleo educacional, o coordenador da comunidade, Edelson Ramos, destacou que a localidade lutou por isso durante anos e enfatizou a sensibilidade da administração de Bi Garcia e Tony Medeiros para atender aos anseios dos comunitários. “Recebemos essa nucleação esperada por todos os nossos comunitários que lutaram e se envolveram. É uma grande conquista para nós”, salientou.

Na solenidade ocorrida no Açaí, o prefeito em exercício também anunciou novos investimentos da Prefeitura para o local. De acordo com ele, a comunidade será assistida com a construção de uma UBS e será uma das 55 comunidades rurais do município atendidas com o programa federal Internet para Todos.

