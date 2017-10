Prefeito Bi Garcia vistoria obras para serem inauguradas

A Prefeitura de Parintins deu início nesta terça-feira, 24 de outubro, a obra de melhorias e ampliação do ginásio da Escola Municipal Luz do Saber, no bairro Itaúna 2. Os trabalhos consistem na construção de muro, calçamento e demais serviços no local, que atende os alunos e demais moradores do bairro.

Na segunda-feira, o prefeito Bi Garcia e o secretário de Obras, Mateus Assayag, vistoriaram o local, onde levantaram as principais demandas. “Quando iniciamos essa obra, idealizamos um espaço voltado tanto para o esporte quanto para cultura e lazer. Por isso desapropriamos uma área para a construção de uma praça”, afirmou o prefeito Bi Garcia, ao confirmar a construção futura de um novo espaço anexo a escola.

Mateus Assayag garantiu que o trabalho será em tempo recorde, já que será um espaço voltado para a promoção do lazer e esporte de crianças e adolescentes. O secretário destacou ainda que a obra é mais um investimento realizado com recurso próprio.

Centro de Saúde Dr. Aldrin

O prefeito também vistoriou a obra do Centro de Saúde Dr. Aldrin, no bairro Itaúna 2. A obra de reforma e ampliação, já finalizada, deverá receber nova mobília para que seja inaugurada. “Está pronto, vamos equipar as novas salas e entregar à população uma das grandes unidades básicas do município”, frisou o prefeito.

