Prefeito Bi Garcia homenageia as Matriarcas Parintinenses

O prefeito postou em sua rede social um agradecimento pelo comparecimento de mais de 20 mil pessoas na grande festa do Dia das Mães. (Na foto, com sua mãe dona Cacilda)

Escreveu o prefeito Bi Garcia em sua rede social:

Tão bom ter o sentimento de dever cumprido após o total sucesso da décima edição da Festa do Dia das Mães de Parintins. Fizemos uma grande confraternização que proporcionou muita felicidade a centenas de matriarcas parintinenses. No total, distribuímos mais de 500 valiosos prêmios em um sorteio democrático e totalmente transparente.

Agradeço a todos os amigos, colaboradores e empresários de nosso município que não mediram esforços para que esse grandioso evento ocorresse. A maior prova disso foi vista na arena do Bumbódromo, que recebeu mais de 20 mil pessoas nesse dia de festa.

Que nessa data comemorativa possamos valorizar ainda mais essas mulheres extraordinárias, dando muito amor, carinho e reconhecimento por todo o esforço dedicado aos seus filhos. Em nome de minha mãe Cacilda, reitero todo o sentimento de respeito e admiração a todas as mães parintinenses, que vencem as batalhas do dia a dia para dar um futuro melhor e mais digno a seus filhos. Feliz dia das mães! (Frank Bi Garcia)

Postado por Carlos Frazão/JI