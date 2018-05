Prefeito Bi Garcia faz homenagem às mães idosas de Vila Amazônia

Em alusão ao segundo domingo de maio, dia das mães, o prefeito Bi Garcia foi nesta quinta-feira (24) a Vila Amazônia homenagear as mães idosas do Centro do idoso Nelito Carvalho. Recepcionado com cantos e muita alegria, Bi Garcia retribuiu o carinho.

Como havia prometido que faria uma visita especial aos idosos, o prefeito resolveu celebrar a data alusiva ao dia das mães. “Prometi fazer uma visita para os idosos da Vila Amazônia e o momento chegou e quero homenagear as mães idosas que participam das atividades aqui do centro”, disse.

Bi Garcia homenageou as mães idosas com sorteio de ventiladores, cestas básicas, liquidificadores, jogo de panelas, televisão e outros prêmios. “Estou feliz em prestigiar essas mulheres que são mães, avós, bisavós e merecem nosso respeito”, continuou

O prefeito Bi Garcia, em seu discurso, anunciou que vai promover melhorias ao Centro do Idoso Nelito Carvalho. O principal serviço, de acordo com o prefeito, será climatizar o prédio para assegurar melhor comodidade aos idosos que participam das atividades semanais.

Aroldo Bruce

SECOM