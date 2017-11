Prefeito Bi Garcia entregou kits bebê e cestas básicas a famílias carentes

No último fim de semana, o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros fizeram a entrega de 100 kits bebê e 300 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte das políticas de diretrizes sociais do Município. Com essa última ação, totaliza-se mais de 2 mil cestas básicas e 700 kits bebê entregues a famílias carentes de Parintins desde o início do ano.

A entrega dos mantimentos e kits ocorreu no sábado (25), no auditório do CETI Gláucio Gonçalves. A solenidade também contou com a participação de secretários municipais e vereadores.

Durante o ato de entrega, o prefeito Bi Garcia destacou que essas ações cumprem com a política de assistência social da Prefeitura de Parintins, estabelecida no plano de governo. De acordo com o prefeito, a meta da administração é continuar com esse trabalho sempre atentos à criação de programas que propiciem geração de emprego e renda a pessoas de baixa renda.

“É um programa muito claro e que tem a responsabilidade de cuidar bem das pessoas, principalmente no caso das grávidas e das crianças. O kit bebê tem essa responsabilidade de fazer com que as mães possam fazer o pré-natal, que estejam saudáveis para parir o filho. As cestas básicas são realmente para famílias de Parintins que procuram a Secretaria de Assistência Social em busca de um apoio alimentar”, destacou.

SECOM

Campanha Novembro Azul leva informações a policiais militares de Parintins

A campanha Novembro Azul levou informações sobre câncer de próstata e diabetes a policias do 11º Batalhão da Polícia Militar de Parintins, no auditório da Escola João Bosco, na manhã desta segunda-feira (27). A atividade foi realizada pela Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria de Saúde e universitários do Programa Internato Rural da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Os acadêmicos se revezaram no repasse das informações sobre as patologias que têm assolado em grande número a população masculina.

O major Morrilas, comandante do 11º Batalhão afirmou que tem buscado parcerias que prestigiem os policiais por meio da integração com os demais órgãos como a Secretaria de Saúde. “Nossa preocupação é com o policial que diuturnamente está nas ruas e precisa estar bem para melhor servir a sociedade”, destaca.

A estudante de odontologia, Analú Hortêncio, disse que é gratificante voltar a cidade, repassar informações a sociedade e aos amigos. Ela agradeceu a Prefeitura pela parceria estabelecida com o programa Internato Rural. “O que percebemos é que a Prefeitura jogou pesado na informação e os eventos do Novembro Azul foram extremamente organizados, fazendo com que os homens procurassem mais os postos”, afirmou.

A coordenadora de saúde rural, Samantha Sampaio, salientou que o apoio do prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e do secretário Clerton Rodrigues é importantíssimo para fechar parcerias como a promovida com os estudantes de saúde da UEA.

SECOM