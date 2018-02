Prefeito Bi Garcia entrega cadeiras de rodas e kits bebês à população carente

Tweet no Twitter

Nesta sexta-feira, 02 de fevereiro, a Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), promoveu a entrega de 120 kits bebê e 29 cadeiras de rodas a pessoas atendidas pelos programas sociais do Município. A entrega foi capitaneada pelo prefeito Bi Garcia e contou com a participação de secretários, vereadores e população em geral.

Durante o ato de entrega das cadeiras e kits bebê, o prefeito exaltou que os trabalhos sociais sempre foram prioridades em seu governo. De acordo com Bi Garcia, essas ações serão fortalecidas no intuito de diminuir as desigualdades e fomentar ainda mais a qualidade de vida e bem-estar às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Esse trabalho social e de saúde do nosso governo tem esse objetivo de devolver a dignidade ao povo mais humilde de Parintins. Atendemos pessoas humildes que não têm a condição de comprar uma cadeira de rodas sequer”, frisa Bi Garcia.

Contemplado com uma nova cadeira de rodas, o jovem Alex Edivaldo, de 12 anos, diz ser grato à Prefeitura pela doação do equipamento que lhe auxiliará na locomoção.

“Vai melhorar muito minha vida porque eu dependo da cadeira de rodas porque já nasci assim. A minha antiga cadeira já estava quebrando as rodas. Aagradeço à gestão do prefeito Bi por nos doar essas cadeiras”, agradece.

