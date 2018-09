Prefeito Bi Garcia continua incentivando o turismo em Parintins

O último grande evento que incentivamos a sua realização foi o Festival de Verão do Caburi.

O prefeito divulgou nota em sua rede social.

“Reconhecendo a importância do turismo para o desenvolvimento econômico, temos dado grande apoio a realização de eventos culturais na zona rural de Parintins, a exemplo do Festival Folclórico do Mocambo e Festival de Quadrilhas do Paraíso do Zé Açu.

O último grande evento que incentivamos a sua realização foi o Festival de Verão do Caburi. Nessa importante agrovila, apoiamos o evento com estrutura de segurança, guarda vida, contratação de bandas musicais, estrutura de saúde, dentre outras coisas para melhor atender os turistas. Tivemos um grande festival, com a praia Brilho do Banzeiro tomada por banhistas oriundos da sede de Parintins e de outras comunidades rurais.

Mais uma vez tivemos a prova de que fazer esse tipo de investimento é essencial para melhorar ainda mais o status econômico das nossas comunidades rurais. Continuaremos trabalhando como parceiros, patrocinando e valorizando as manifestações culturais que alavancam ainda mais o crescimento do turismo rural em Parintins”, disse o prefeito.

Postado por Carlos Frazão/JI