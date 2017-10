Prefeito Bi Garcia busca investimentos para Parintins em Manaus e Brasília

Tweet no Twitter

Para assegurar recursos dos governos Estadual e Federal para Parintins, o prefeito Bi Garcia cumpre nesta segunda-feira, 09 de outubro, uma agenda de reuniões em Manaus e Brasília.

Durante a parte da manhã, o prefeito tem um encontro com o senador Omar Aziz para a liberação de convênios federais e com o governador Amazonino Mendes para o alinhamento de investimentos estaduais para o município. À tarde, Bi Garcia embarca para Brasília, onde tem agendada uma reunião no Tribunal de Contas da União visando o desbloqueio de convênios.

Para o prefeito, esses encontros são fundamentais para a formalização de novas obras e ações em favor de Parintins. “Como prefeito, tenho o dever de buscar investimentos para o município. Não posso ficar somente esperando porque não conseguiremos nada e não teremos nenhuma obra, ação ou qualquer outro benefício para a população. Por isso que faço esse contato direto com o Governo do Estado em Manaus e bancada amazonense em Brasília”, enfatiza Bi Garcia.

