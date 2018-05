Prefeito Bi Garcia anuncia pacote de investimentos para o Caburi

Construção da Cidade da Criança, construção do ginásio poliesportivo da Escola Municipal Walkíria Viana, criação do centro de informática e da academia ao ar livre são alguns dos investimentos que devem acontecer na Agrovila do Caburi, anunciados pelo prefeito Bi Garcia. Na tarde de quinta-feira, 17 de maio, o prefeito esteve na localidade para vistoriar os terrenos onde serão construídos os novos espaços e verificar outros serviços a serem realizados pela Prefeitura de Parintins.

Acompanhado do secretário de Obras, Mateus Assayag, e dos vereadores Afonso Caburi, Cabo Linhares e Beto Faria, Bi Garcia conversou com os moradores e assegurou reforma e ampliação da Escola São Sebastião, reforma no Mercado, iluminação do campo de futebol e recuperação da ruas Poraquê e 15 de setembro.

“São investimentos importantes que vão acontecer aqui no Caburi. Por isso estamos visitando a agrovila, conversando com os moradores e também ouvindo as demandas”, disse o prefeito.

Para os próximos dias o prefeito já confirmou a entrega do terminal portuário do Caburi, que está em fase de finalização. A balsa foi totalmente recuperada após 18 anos e passará a disponibilizar novas instalações.

SECOM