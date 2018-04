Prefeito Bi Garcia agiliza investimentos para Parintins no Rio de Janeiro e Brasília

Com o intuito de acelerar a liberação de investimentos para Parintins, o prefeito Bi Garcia cumpriu no início desta semana uma intensa agenda de reuniões na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no Rio de Janeiro e na Câmara, Senado e Ministério da Educação em Brasília.

Na superintendência da Anac no Rio de Janeiro, Bi Garcia reuniu com diretores da agência a fim de acelerar a implantação de novos equipamentos de aeronavegação no aeroporto de Parintins, Júlio Belém. O aeródromo do município foi contemplado com uma estação meteorológica e uma estação de rádio VOR para auxiliar na aeronavegação das aeronaves que sobrevoam Parintins. “Com isso, todas as aeronaves que passarem no céu de Parintins vão contribuir pagando taxas para o aeroporto de Parintins”, informa Bi Garcia.

Em Brasília, o prefeito reuniu com a bancada amazonense para viabilizar a liberação de investimentos para Parintins. “Ontem tive uma extensa agenda de visita a deputados federais no que se refere a liberação de recursos das emendas impositivas do Governo Federal, como também a implantação do projeto de R$ 15 milhões do muro de arrimo de Parintins que já foi implementado no Ministério das cidades e que agora vai para a Caixa contratar com a Prefeitura”, informa.

Finalizando a agenda de compromissos na Capital Federal, Bi Garcia esteve reunido com o ministro da Educação, Rossieli Soares, e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FDNE), Silvio Pinheiro, juntamente com o senador Omar Aziz e os deputados Pauderney Avelino e Silas Câmara, para viabilizar a recuperação de convênios perdidos pela gestão anterior e viabilizar investimentos para a construção de uma escola de tempo integral municipal em Parintins.

SECOM