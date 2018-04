Prefeito anuncia nova escola para a comunidade São Sebastião do Boto

O prefeito Bi Garcia, acompanhado do vereador Afonso Caburi, esteve na tarde da última quinta-feira, 12 de abril, na comunidade São Sebastião do Boto para conhecer e definir a área em que será construída a nova escola na localidade rural.

No projeto da Prefeitura, a Escola Municipal Washington Luiz Teixeira será reconstruída com três salas de aula climatizadas e demais dependências. De acordo com o prefeito Bi Garcia, o Município irá implantar um modelo de escola que revolucionará a educação nas áreas de várzea.

“Faremos uma escola totalmente moderna, construída sobre uma gigantesca estrutura de concreto, em sistemas de pilotins e laje, que em seguida receberá um material mais leve, podendo ser contêineres ou um sistema de placas cimentins para abrigar as salas e demais cômodos”, explicou o prefeito.

Filtros de água

Na ida à comunidade do Boto, o prefeito Bi Garcia também garantiu a implementação de um projeto, em parceria com a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), para a distribuição de filtros d’água nas comunidades de várzea de Parintins.

“Em torno de dez comunidades serão atendidas com filtro moderno, com um sistema que purifica a água do Rio Amazonas e que nós vamos instalar em dez comunidades de várzea. É o início de um projeto inovador que eu não tenho dúvida que vai tanto melhorar o sistema de saúde da população que mora na várzea como também trazer uma água de qualidade para ser consumida”, informou.

