“Praia do Meio” já oferece risco à navegação, diz Marcelo Barrios

O Agente Naval CT Marcelo Barrios (C), concedeu entrevista ao radialista Walter Lobato (D) no programa Parintins em Revista, e junto ao presidente eleito da SOAMAR, prof. Nelson Brelaz (E), falou dos perigos da “Praia do Meio” (foto:Carlos Frazão/JI)

A vazante do Rio Amazonas esse ano, já trouxe pelo segundo ano consecutivo o Banco de Areia, conhecido como “Praia do Meio” e o agente fluvial, capitao-tenente Marcelo Barrios (foto) orienta os navegantes sobre os riscos de acidentes no entorno da Ilha, que em 2018, está situada um pouco mais a frente da cidade, com relação ao ano passado, que apareceu nas proximidades da Boca do Limão, em frente a conhecida Fazendinha.

“Praia do Meio” (foto: Yuri Pinheiro/SECOM)

Segundo Marcelo Barrios, com o surgimento da praia, existe uma preocupação quanto a acidentes, principalmente no turno da noite. “Desde o ano passado, temos um documento que ele serve diariamente, que nós chamamos de ‘Aviso aos Navegantes’ indicando as coordenadas: latitude, longitude, apontando o início, o meio e o fim da Ilha, inclusive em seu entorno onde existe uma área de meio metro a um metro que ainda permanece submersa e se alguém chegar com muita pressa na praia vai encalhar e ocasionar acidente”, alertou.

Sinalização

(Foto: Kedson Silva/JI)

O Agente fluvial acredita que a praia pode ficar permanente e que já era esperado seu aparecimento novamente esse ano. “Quanto a isso, a Marinha ainda não fez um sinalizador, mas o setor específico em Manaus, está estudando o fenômeno, inclusive eles vieram em Parintins no período do festival, fizeram toda a sondagem da medição da praia e já era prevista o seu reaparecimento novamente esse ano, assim como ela pode a partir de agora aparecer todos os anos”, disse.

Denúncias

De acordo com Barrios, denúncias de poluição, direção perigosa e crime ambiental já chegaram a Agência. “Estamos nos organizando para fazermos uma inspeção naval lá para coibir algumas práticas. Já recebemos algumas denúncias com banhistas deixando lixo na praia, após consumir bebida alcoólica retornar a cidade dirigindo principalmente lanchas, além de embarcações com falta de documentação e de colete, tudo isso vamos estar abordando. Também faço um alerta ao crime ambiental, que com o surgimento da praia com certeza tartarugas e tracajas vão desovar lá, e esse crime ambiental tem uma multa pesada”, informou.

Em Barreirinha

(Foto: Kedson Silva/JI)

O Capitão-Tenente salientou que “eles não esperavam, mas, durante os dias de festival na cidade de Barreirinha, fizemos uma inspeção e infelizmente 90% das embarcações estavam irregulares, sendo que desse porcentual alto não foi nem com relação a documentação, mas a falta da utilização do colete salva-vidas. Foram feitas várias notificações e apreensões que seus proprietários terão que vim a Agência aqui em Parintins para se regularizarem”.

Ele alerta os navegadores que realizam esse trecho que “exitem muitos bancos de areia na margem do rio. Para evitar acidentes, oriento para que os navegadores tenham a atenção redobrada e que navegue um pouco mais para o meio do rio”, acrescentou.

Kedson Silva/JI