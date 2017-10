Praça Cristo Redentor não desabou e volta a ser do povo

Um dos cartões postais mais importante de Parintins, inaugurada em 2007 na gestão do então prefeito Bi Garcia abrigando restaurantes, lanchonetes, áreas para shows e de lazer com acesso gratuito a internet. A Praça Cristo Redentor conhecida “Praça Digital”, localizada na Orla de Parintins, foi reformada novamente pela prefeitura municipal e entregue a população no final de semana, durante as festividades de aniversário da cidade. “A praça não caiu como eu já havia dito. A reformamos, e é mais uma obra que estava abandonada e que estamos devolvendo ao povo de Parintins”, disse o prefeito.

De acordo com Bi Garcia, “temos a responsabilidade de fazer um governo para devolver a autoestima e o respeito ao nosso povo”. Sobre o resgate do festival de toadas, ele afirma que “temos que valorizar a nossa arte, a nossa cultura. Demos uma nova ‘cara’ ao festival folclórico e também estamos resgatando o festival de toadas que esteve parado durante dois anos, sendo essa a 9 edição com um grande público prestigiando esse evento que revela novos talentos”.

Fechamento e Condenação

A Praça que também serve de atracação as embarcações de pequeno e médio porte, foi fechada e por três anos na gestão do ex-prefeito Alexandre da Carbrás, alegando na época, que suas estruturas de concreto estavam em risco, ao ponto de desabar. Desde seu abandono, o local vinha sendo usado como esconderijos para marginais e usuários de drogas.

