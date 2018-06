Portugal e Espanha em busca da 1ª vitória, e segunda chance para Suárez

O jogão entre as seleções espanhola e portuguesa foi uma das atrações da rodada de estreia da Copa do Mundo. O empate em 3 a 3 teve atuação de gala de Cristiano Ronaldo, autor de um hat-trick na partida, e de Diego Costa, que balançou a rede duas vezes. Agora, as duas equipes enfrentam times com nível técnico inferior, o que foi constatado no confronto entre eles. A vitória por 1 a 0 do Irã saiu no fim, em um gol contra de Bouhaddouz, do Marrocos.

+ Veja a tabela da Copa do Mundo

A partida de abertura desta quarta-feira já tem tapete vermelho estendido porque o melhor do mundo está entre os prováveis titulares de Portugal para encarar Marrocos, no Olímpico Lujniki, em Moscou. O jogo do grupo B marcado para às 9h pode servir para a estrela do Real Madrid se isolar na artilharia da competição, já que foi alcançado por Cheryshev nesta terça-feira, na vitória dos russos sobre a seleção egípicia por 3 a 1.

Em seguida, o Uruguai encara a Arábia Saudita para não deixar a Anfitriã disparar na liderança do grupo A. E, apesar das chances desperdiçadas contra o Egito, Luis Suárez pode, enfim, retomar o caminho do gol. Em seu rumo, terá a frente a frágil equipe da Arábia Saudita, que fez uma partida para se esquecer na última quinta-feira. O confronto no Rostov está marcado para às 12h.

Para fechar a quarta-feira de Copa, os “super-homens” espanhóis têm o desafio de bater o Irã, líder de momento do grupo B. O duelo na Arena Kazan, às 15h, põe frente a frente o jogo ofensivo espanhol, marcado pela posse de bola sob a tutela de Iniesta, Isco e David Silva, com a sólida defesa do Irã, que sofreu apenas cinco gols nas eliminatórias.

Por GloboEsporte.com, Rússia